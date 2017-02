Aantal verscheepte tablets voor negende kwartaal op rij gedaald

Onderzoeksbureau IDC stelt dat er in het vierde kwartaal van 2016 52,9 miljoen tablets zijn verscheept wereldwijd. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een daling van 20,1 procent.

Over heel 2016 zijn er 174,8 miljoen tablets verscheept en dat is een daling van 15,6 procent in vergelijking met heel 2015.

Ryan Reith, van het bureau, meldt dat gewone tablets, tablets zonder afneembaar toetsenbord, steeds minder interessant worden. “Die daling is meetbaar in alle regio’s, waardoor dit voor heel de wereld geldt.”

“Er valt wellicht nog groei te behalen in opkomende markten, zoals het Midden-Oosten en Oost Europa. Daar kunnen goedkopere tablets worden aangeboden. Echter is het zo dat er weinig geld verdiend wordt aan tablets die voor het lagere segment van de markt worden geproduceerd.”

Afneembaar toetsenbord

Apple en Microsoft zijn nog steeds marktleider als het gaat om tablets met afneembare toetsenborden, zoals de iPad Pro en de Microsoft Surface Pro. Maar ook die markt zal het iets zwaarder krijgen, meldt Jitesh Ubrani, hoofdonderzoeker bij IDC.

Omdat de markt begint op te warmen voor twee-in-één-apparaten, is de verwachting dat meer fabrikanten dergelijke producten gaan lanceren. Dat zal mogelijk de prijs voor een gemiddelde convertible of hybride tablet laten dalen.

Apple blijft marktleider

Apple blijft nog altijd marktleider op de tabletmarkt, ook al heeft het bedrijf flink moeten inleveren. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar, noteerde het bedrijf een daling van 18,8 procent. Desondanks heeft het bedrijf nog altijd een marktaandeel van 24,7 procent in handen.

Samsung staat op de tweede plek, met een percentage van 15,1 procent. Maar ook dat aandeel is in het afgelopen jaar gedaald, met 11,4 procent. Amazon maakt de top drie compleet met een wereldwijd aandeel van 9,7 procent, wat een daling van 0,6 procent is.

Lenovo heeft op dit moment een aandeel van 7 procent, terwijl Huawei het met 6 procent doet. Beide bedrijven hebben een groei laten zien van respectievelijk 14,8 en 43,5 procent.