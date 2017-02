Apple Watch goed voor twee derde alle verscheepte smartwatches

In hetzelfde kwartaal in 2015 werden in totaal nog 8,1 miljoen smartwatches verscheept, blijkt uit cijfers van marktanalist Strategy Analytics.

Apple verscheepte 5,2 miljoen exemplaren van zijn Apple Watch. Samsung volgt op de tweede plaats met 800.000 smartwatches. De rest van de smartwatchfabrikanten verscheepte bij elkaar opgeteld 2,2 miljoen exemplaren.

In totaal werden in 2016 zo'n 21,1 miljoen smartwatches verscheept. Daarvan was 55 procent een Apple Watch. Dat zijn 11,6 miljoen exemplaren. Samsung verscheepte 2,4 miljoen exemplaren en alle andere fabrikanten bij elkaar 7,1 miljoen exemplaren. In totaal stegen de smartwatchverschepingen met 1,4 procent ten opzichte van 2015.