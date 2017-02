Zelfrijdende Google-auto heeft flinke voorsprong op concurrentie

Uit nieuwe gegevens van de Californische voertuigenwaakhond blijkt dat de testauto's van Waymo in het afgelopen jaar een miljoen kilometer hebben afgelegd.

Dat is dertig keer zo veel als de autonome auto's van alle concurrenten bij elkaar opgeteld. Bovendien blijkt de software van Waymo verreweg het nauwkeurigst te zijn.

De mensen die voor de veiligheid nog achter het stuur van de zelfrijdende auto's zitten, hoefden maar 0,2 maal per duizend mijl (1.600 kilometer) in te grijpen. Een jaar eerder was dat nog 0,8 keer per duizend mijl.

BMW behaalde de op één na beste score, met 1,6 ingrepen per duizend mijl. Sommige andere concurrenten hebben te maken met tientallen of zelfs honderden ingrepen per duizend mijl.

Roekeloos

Uit het rapport dat Google indiende bij de toezichthouder (pdf) blijkt dat ruim 40 procent van de ingrepen te maken heeft met een softwarefout. In ongeveer een kwart van de gevallen maakte de zelfrijdende auto een ongewenste beweging.

In iets minder dan 10 procent van de gevallen moest worden ingegrepen omdat een andere weggebruiker roekeloos gedrag vertoonde.

Uber trok zijn zelfrijdende auto's onlangs terug uit Californië, naar verluidt onder meer omdat het bedrijf geen gegevens wil leveren aan de toezichthouder. Het bedrijf test zijn technologie nog wel in onder meer de staat Pennsylvania, maar daar hoeft geen veiligheidsdata te worden afgestaan.