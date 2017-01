TU Delft wint prestigieuze Hyperloop-wedstrijd in VS

Dat meldde woordvoerder Marleen van de Kerkhof van het team maandag vanuit Hawthorne in Californië. Daar organiseerde SpaceX, het ruimtebedrijf van Musk, de eerste praktijkwedstrijd voor Hyperloop-capsules.

In een Hyperloop bewegen zulke capsules door een vacuumbuis. Dat moet veel weerstand wegnemen en kunnen zorgen voor een zeer snel en efficiënt vervoermiddel.

Bij de start van de wedstrijd verschenen 29 teams die eerder al indruk wisten te maken met prototypes. Van hen wisten echter maar vijf teams de nodige veiligheids- en ontwerptests te doorstaan, vertelt teamcaptain Tim Houter aan NU.nl. Uiteindelijk mochten er drie capsules ook daadwerkelijk de testbaan op, waaronder die van de TU Delft.

Innovatief

Tijdens de wedstrijd raceten deze teams zo snel mogelijk door de 1,2 kilometer lange testbuis. Het team uit Delft haalde de hoogste algemene score.

"Ongelofelijk, dit was het moment waar we anderhalf jaar lang met het hele team voor hebben geknald", reageert Houter.

"We waren niet de snelste, maar dat was ook niet de prijs waarvoor we wilden gaan", zegt Van de Kerkhof. "We wilden een innovatief goede bijdrage leveren. Daarom hebben we ons niet alleen gericht op snelheid, maar ook op efficiëntie bij de bouw en op de kosten en veiligheid van de capsule. Op basis daarvan hebben we deze prijs gewonnen."

Snelste

De prijs voor snelste capsule ging naar een team van de technische universiteit in München. De Amerikaanse universiteit MIT won voor veiligheid en betrouwbaarheid. Tijdens de ontwerpfase van de Hyperloopwedstrijd gingen de TU Delft en MIT er eerder al met prijzen vandoor.

Het team uit Delft ging met zijn capsule ongeveer 90 kilometer per uur. Uiteindelijk moeten Hyperloops op langere banen zo efficiënt worden dat capsules zelfs meer dan duizend kilometer per uur kunnen gaan. Er zijn al verschillende bedrijven opgericht om te onderzoeken waar het vervoermiddel in de praktijk kan worden gebracht.

Ook enkele oprichters van het team uit Delft gaan zo'n bedrijf oprichten. Aan de universiteit zal een team verder werken aan het Hyperloop-ontwerp, dat in 2018 bij een volgende wedstrijd van SpaceX in actie moet komen.