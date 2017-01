TU Delft wint prestigieuze Hyperloop-wedstrijd in VS

Dat meldde woordvoerder Marleen van de Kerkhof van het team maandag vanuit Hawthorne in Californië. In een Hyperloop bewegen capsules door een vacuumbuis. Dat moet veel weerstand wegnemen en kunnen zorgen voor een zeer snel en efficiënt vervoermiddel.

Afgelopen weekend werd in Californië op een testparcours een wedstrijd georganiseerd onder 28 teams die eerder al indruk hadden weten te maken met het ontwerp van een capsule.

Van hen wisten echter maar drie teams het ontwerp zo ver te krijgen dat ze ook daadwerkelijk de baan op konden. De anderen slaagden niet voor de tests die van tevoren werden uitgevoerd, meldt Business Insider.

Innovatief

Tijdens de wedstrijd raceten deze drie teams zo snel mogelijk door de 1,2 kilometer lange testbuis. Het team uit Delft haalde de hoogste algemene score.

"We waren niet de snelste, maar dat was ook niet de prijs waarvoor we wilden gaan", zegt Van de Kerkhof. "We wilden een innovatief goede bijdrage leveren. Daarom hebben we ons niet alleen gericht op snelheid, maar ook op efficiëntie bij de bouw en op de kosten en veiligheid van de capsule. Op basis daarvan hebben we deze prijs gewonnen."

Snelste

De prijs voor snelste capsule ging naar een team van de technische universiteit in München. De Amerikaanse universiteit MIT won voor veiligheid en betrouwbaarheid. Tijdens de ontwerpfase van de Hyperloopwedstrijd gingen de TU Delft en MIT er eerder al met prijzen vandoor.

Het team uit Delft ging met zijn capsule ongeveer 90 kilometer per uur. Uiteindelijk moeten Hyperloops op langere banen zo efficiënt worden dat capsules zelfs meer dan duizend kilometer per uur kunnen gaan. Er zijn al verschillende bedrijven opgericht om te onderzoeken waar het vervoermiddel in de praktijk kan worden gebracht.