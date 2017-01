ZeniMax wil 6 miljard dollar schadevergoeding in Oculus Rift-zaak

Dat stelt een advocaat van ZeniMax tijdens het slotpleidooi in een rechtszaak tussen ZeniMax en Facebook, meldt Law 360. In de zaak staat het door Facebook overgenomen Oculus centraal, dat volgens ZeniMax is gebaseerd op van hun gestolen code en geheime informatie.

Voormalig medewerker John Carmack zou code van ZeniMax hebben meegenomen toen hij bij Oculus aan de slag ging, aldus de aanklagers. Oculus ontkent dit. Het bedrijf zou al een prototype van zijn VR-bril hebben voordat Carmack in contact kwam met het bedrijf.

Naast een schadevergoeding van 6 miljard dollar wil ZeniMax ook individuele schadevergoedingen van Oculus-topmannen John Carmack (101,4 miljoen dollar), Palmer Luckey (206 miljoen dollar) en Brendan Iribe (427 miljoen dollar).

Hoger

De geëiste vergoeding ligt hoger dan ZeniMax eerder had aangegeven. Volgens een schade-expert van het bedrijf zou de diefstal van bedrijfsgeheimen tussen de 1,3 miljard en 2 miljard dollar schade hebben aangericht.

Volgens ZeniMax is de vergoeding hoger omdat Carmack zou hebben toegegeven dat hij duizenden e-mails heeft gekopieerd voordat hij zijn baan bij ZeniMax verliet. Luckey ontkende eerder in de zaak stellig gebruik te hebben gemaakt van gestolen code.

De jury heeft zich nog niet over de zaak uitgesproken. Het is daarom nog onduidelijk of Oculus en Facebook van bedrijfsdiefstal worden beoordeeld.