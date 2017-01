Apple laat gebruikers verloren AirPods via app lokaliseren

Volgens de Wall Street Journal duikt die functie op in de bèta van iOS 10.3, die dinsdag aan softwareontwikkelaars werd verstrekt. In de Find My iPhone-app is het daarin mogelijk om de AirPods op afstand bijvoorbeeld geluid af te laten spelen.

De functie werkt, net als de AirPods zelf, via Bluetooth. Als de verloren oordop zich niet in Bluetooth-radius bevindt, laat de app de laatste plek zien waar de oordoppen wel in Bluetooth-radius waren.

Gebruikers klagen al langer dat de AirPods gemakkelijk kwijt te raken zijn. Aangezien de oordoppen samen met een oplaaddoosje 179 euro en per stuk 75 euro kosten, is de nieuwe functie geen overbodige luxe.

Het is niet duidelijk wanneer de functie voor iedereen beschikbaar wordt.