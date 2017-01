Tesla zal auto's jaarlijks 'flink vernieuwen'

Dat zegt Tesla-CEO Elon Musk op Twitter na de uitrol van zelfrijdende software voor nieuwe Tesla-wagens. Die meer geavanceerde zelfrijdende functies zijn niet beschikbaar voor Tesla-rijders met oudere wagens.

Gebruikers met oudere Tesla-auto's vragen Musk of hun wagens voorzien kunnen worden van de nieuwe hardware, maar volgens Musk is dat niet mogelijk. "Jammer genoeg zouden we daarvoor de hele auto moeten strippen en ruim driehonderd onderdelen moeten vervangen", schrijft Musk.

De Tesla-CEO zegt dat zijn bedrijf elke 12 tot 18 maanden grote revisies zal doorvoeren in zijn auto's. "Als we middelen zouden steken in complexe heruitvoeringen, zou dat ons innoverend vermogen dramatisch afremmen", aldus Musk.

Recente Tesla-modellen zijn uitgerust met het zogenoemde HW2, een hardwarepakket bestaande uit meer camera's, sensoren en een snellere boordcomputer dan voorgaande modellen. Die hardware maakt volledig autonoom rijden zonder tussenkomst van een bestuurder mogelijk volgens Tesla. Die functie wordt echter pas beschikbaar voor gebruikers als de lokale wetgeving compleet autonoom rijden toestaat.