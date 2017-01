Sonos wil spraakassistenten van Google en Amazon ondersteunen

Sonos is nu één van de grootste makers zogenoemde connected speakers; luidsprekers die ook zonder een gekoppelde telefoon of computer muziek kunnen streamen. Bedrijven als Google en Amazon betreden die markt nu ook met eigen slimme speakers, maar Sonos wil tegelijkertijd samenwerken en concurreren.

Dat zegt nieuwe Sonos-CEO Patrick Spence in een brief aan medewerkers van het bedrijf, vlak na zijn aantreden begin januari, meldt The Verge.

"We weten dat het leven thuis ondersteuning van verschillende diensten vereist, want elk gezinslid heeft zijn eigen voorkeur", schrijft Spence over de verschillende muziekstreamingdiensten die Sonos ondersteunt. "We gaan hetzelfde doen met spraakassistenten, en alle diensten die er toe doen naar elk huis brengen."

Spraakopdrachten

Sonos kondigde eerder al ondersteuning van Amazon Alexa-speakers aan, waarbij meerdere Sonos-speakers met spraakopdrachten aangestuurd kunnen worden via één speaker van Amazon. Spence noemt ook Google en "(waarschijnlijk) Apple", als bedrijven waar Sonos mee wil samenwerken.

Google verkoopt in de VS speaker Home met spraakassistent, ook de Pixel-smartphones van Google hebben die assistent. iPhones, iPads en Macs zijn voorzien van Apple-spraakassistent Siri. Een slimme speaker heeft Apple niet, al zou het bedrijf daar volgens geruchten wel aan werken.

De slimme spraakassistenten van Amazon en Google werken nog niet in het Nederlands, Siri sinds april 2015 wel.

