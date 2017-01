'Details over nieuwe LG-smartwatches met Android Wear 2.0 uitgelekt'

De slimme horloges worden op 9 februari onthuld, meldt VentureBeat op basis van marketingmateriaal voor de LG Watch Sport en LG Watch Style.

De Sport is een groter model met schermdiagonaal van 1,38 inch en dikte van 14,2 millimeter. De kleinere Style heeft een scherm van 1,2 inch en is slechts 10,8 millimeter dik. Beide horloges gebruiken een cirkelvormig OLED-scherm om Android Wear 2.0 weer te geven.

De apparaten hebben een draaiknop om door het besturingssysteem te scrollen. De Apple Watch was het eerste slimme horloge met zo'n knop.

Het Sport-model krijgt de mogelijkheid om een eigen verbinding met een mobiel netwerk te maken. Dat horloge kan ook bellen zonder dat er een verbinding met een smartphone is, en heeft een eigen GPS-chip. Het Style-horloge moet via Bluetooth worden gekoppeld aan een smartphone, al kan hij ook direct via wifi een internetverbinding maken. Beide horloges zijn waterdicht.

Naar verluidt wordt in Android Wear 2.0 de Google Assistant, de slimme stemassistent van het bedrijf, verwerkt. Die assistent was eerder alleen in de Pixel-telefoons van Google en in de slimme speaker Google Home te vinden.