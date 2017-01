Waymo beperkt internettoegang zelfrijdende auto's uit angst voor hacks

Dat vertelt Waymo-CEO John Krafcik in een interview met de Financial Times. "Onze auto’s communiceren enkel met de buitenwereld als dat nodig is, zodat er geen constante verbinding is die gehackt kan worden."

De voertuigen van het bedrijf zouden geen externe servers gebruiken om bijvoorbeeld berekeningen te maken. In plaats daarvan wordt alles binnen de auto gedaan.

De uitspraak van Krafcik is opvallend, omdat veel experts in de techsector juist verwachten dat auto's in de toekomst allemaal constant met het internet verbonden zullen zijn.

Onder meer bij de ontwikkeling van 5G, de snellere opvolger van de 4G-standaard, wordt veel rekening gehouden met zelfrijdende auto's die constant met elkaar en met centrale servers in contact staan. Daarom willen netwerkbedrijven de verbindingsvertraging in 5G-netwerken ook terugbrengen naar rond de 1 milliseconde, zodat autonome auto's en andere apparaten razendsnel beslissingen kunnen maken.

Verkeersinformatie

De Waymo-auto kan wel een verbinding met het internet maken, om algemene verkeersinformatie te verzenden en ontvangen.

Volgens Krafcik is het om veiligheidsredenen ook cruciaal om het voertuig offline te laten werken. "Denk er maar eens over na. Als een achterliggend systeem offline gaat en de auto hier afhankelijk van is, wat gebeurt er dan?"

Waymo test vanaf eind januari in de Verenigde Staten een aantal zelfrijdende stationwagons gemaakt in samenwerking met Fiat Chrysler.