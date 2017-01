'Android Wear 2.0 wordt in februari gelanceerd'

Dat blijkt mogelijk uit een e-mailbericht dat Google naar app-ontwikkelaars heeft gestuurd, meldt Google-nieuwssite 9to5Google. In dat bericht is te lezen dat de zoekmachinegigant ontwikkelaars aanspoort hun apps te optimaliseren voor het platform voor slimme horloges. Ook staat er geschreven dat Android Wear 2.0 'vroeg in februari' zou moeten verschijnen.

Voordat Google bekendmaakt dat Android Wear 2.0 gelanceerd wordt voor iedereen, moet het bedrijf er eerst voor zorgen dat een groot deel van de apps goed werken met het platform. Dat is mogelijk de reden dat het bedrijf er nog geen aankondiging over gedaan heeft.

Wel weten de ontwikkelaars inmiddels wat ze mogen verwachten van het platform, aangezien Google daar een uitgebreide blogpost over gepubliceerd heeft.

Nieuwe smartwatches

Mogelijk betekent de lancering van Android Wear 2.0 ook de lancering van de twee Android Wear-smartwatches waar Google aan werkt. Deze slimme horloges zouden de eerste smartwatches met de nieuwe versie van het besturingssysteem zijn, maakte Jeff Chang, productmanager van Android Wear, eerder bekend in een interview.

De horloges zullen niet het Pixel-merk gaan dragen, maar krijgen het merk mee van de fabrikant die ze produceert. Om welke fabrikant het gaat, wil Chang niet bekendmaken. Pixel is het merk dat Google nu gebruikt voor de nieuwe smartphonelijn, die nog niet in Nederland verkrijgbaar is.

Wanneer deze smartwatches beschikbaar zijn, dan zal het gros van de bestaande Android Wear-horloges de update naar Android Wear 2.0 ook ontvangen. Het nieuwe platform brengt een aantal verbeteringen met zich mee, waaronder de mogelijkheid dat apps zelfstandig, dus zonder smartphone, kunnen functioneren.