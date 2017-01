Apple repareert accuproblemen MacBook Pro met software-update

Apple heeft de update dinsdagavond beschikbaar gesteld in de bètaversie van MacOS Sierra 10.12.3, meldt het bedrijf tegenover Consumer Reports, een uitgave van de Amerikaanse consumentenbond. Een uiteindelijke versie voor alle gebruikers verschijnt later.

Consumer Reports testte in december de batterijduur van de in oktober gepresenteerde nieuwe MacBook Pro-modellen. Die batterijduur was in sommige tests veel korter dan de tien uur waar Apple mee adverteert, en inconsequent.

De Amerikaanse consumentenbond raadde de nieuwe MacBook Pro door de problemen niet aan consumenten aan. Apple onderzocht de testmethode van Consumer Reports, en vond daarbij een bug in browser Safari.

Onbetrouwbare batterijduur

Die volgens Apple "obscure" bug komt voor wanneer gebruikers de cache van de browser uitschakelen in het ontwikkelaarsmenu. Daardoor zouden icoontjes steeds maar weer geladen worden, wat voor een onbetrouwbare accuduur zou zorgen.

Consumer Reports gaat de nieuwe MacBook Pro-modellen opnieuw testen na de update die de bug moet verhelpen. Apple verwijderde in de meest recente update van MacOS de resterende batterijduur uit het systeem.

Mac-gebruikers zien nu nog enkel een percentage, een schatting met een resterend aantal uren of minuten is er niet meer. Volgens Apple is de methode waarmee die schatting werd gemaakt inmiddels achterhaald en daardoor onbetrouwbaar.

