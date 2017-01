Google gaat slimme assistent voor Android TV uitbrengen

Dat maakte Google bekend in een blogpost, nadat Nvidia tijdens een conferentie op CES de functie besprak voor zijn Shield TV-mediaspeler.

De virtuele assistent zal over enkele maanden in een software-update beschikbaar worden gesteld voor alle Android TV-apparaten die draaien op Android 6.0 Marshmallow of Android 7.0 Nougat. Onder andere AirTV Player, de Sharp Aquos, Sony Bravia en Xiaomi Mi Box zijn ondersteund.

Google bracht in september 2016 een chatapp uit met daarin de slimme assistent, genaamd Assistant. De nieuwe Pixel-telefoons maken daarnaast gebruik van de functie. Deze smartphones zijn nog niet in Nederland verkrijgbaar.

De assistent kan op Android TV worden geactiveerd met de woorden 'OK, Google'. Vervolgens is het mogelijk om met stemcommando’s bijvoorbeeld series op Netflix te starten of apps te openen. Android TV biedt al basale stembediening.

De stemassistent op Android TV richt zich volgens Google alleen op de Amerikaanse markt. Het is onduidelijk of de functie in het Nederlands alsnog te gebruiken zal zijn in het Engels.