Nieuwe HDMI-standaard biedt hogere resoluties en beeldsnelheden

HDMI Forum, de brancheorganisatie die de standaard bepaalt, presenteert de nieuwe standaard woensdag tijdens gadgetbeurs CES in Las Vegas. Beelden in de 4K-resolutie kunnen met een beeldverversing van 120Hz worden getoond, terwijl de 8K-resolutie in 60Hz kan worden weergeven.

Ook kan 8K in combinatie met High Dynamic Range (HDR) worden uitgezonden, maar daar zijn wel nieuwe en betere kabels voor nodig om dat te bewerkstellingen.

Daarnaast gaat HMDI 2.1 ook anders om met HDR. Zo kunnen de kleuren per scène of per frame worden bijgesteld, mocht dat nodig zijn. Gamers zouden kennis kunnen maken met Game Mode VRR, een techniek die afwisselende beeldsnelheden aanbiedt om beeldvertraging en andere problemen met het beeld te voorkomen.

Oude kabels

HDMI 2.1 werkt met zowel nieuwe als de bestaande kabels. Mogelijk duurt het nog een tijdje voordat de nieuwe televisies worden gelanceerd met HDMI 2.1 aan boord. De verwachting is dat dit pas na het tweede kwartaal van 2017 zal gebeuren.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de tv's die tijdens gadgetbeurs CES zijn aangekondigd voor later dit jaar, ondersteuning aanbieden voor HDMI 2.1.

