Apple steekt 1 miljard dollar in techfonds Softbank

Softbank kondigde het fonds in oktober 2016 aan en wil uiteindelijk 100 miljard dollar ophalen. Apple steekt nu 1 miljard dollar in het fonds, bevestig het bedrijf aan The Wall Street Journal.

"Wij geloven dat hun nieuwe fonds de ontwikkeling van technologieën die voor Apple van strategisch belang zijn kan versnellen", zegt Apple-woordvoerder Kristin Huguet. Daarbij voegt zij toe dat Apple al jaren met het Japanse Softbank samenwerkt. Softbank is één van de grootste telecombedrijven van Japan.

Softbank steekt zelf 25 miljard dollar in het fonds, en de overheid van Saudi-Arabië zei eerder al 45 miljard dollar te investeren. Chipmaker Qualcomm en de staatsbeleggingsfondsen van Abu Dhabi en Quatar zouden ook investeringen overwegen.

Softbank nam in juli 2016 de Britse chipgigant ARM over. Dat bedrijf ontwerpt de architectuur van chips die in zo'n 95 procent van alle smartphones te vinden is.