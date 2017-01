Norton-router scant naar botnets in huis

Norton introduceerde de nieuwe router op gadgetbeurs CES in Las Vegas. Hij wordt in de VS verkocht voor 280 dollar. Een verkoopdatum in Nederland is nog niet bekend.

De Norton Core ziet bijvoorbeeld of een met Wi-Fi verbonden thermostaat op een verdacht moment grote hoeveelheden data verzendt. Het apparaat zal in dat geval een notificatie naar de bezitter sturen.

In 2016 haalde het Mirai-botnet internet in Liberia offline. Daarvoor werd de DNS-provider Dyn neergehaald door hetzelfde netwerk. Mirai maakt grotendeels gebruik van 'internet of things'-apparaten, die doorgaans slecht zouden zijn beveiligd. Al deze apparaten sturen tegelijkertijd data naar een server, die hierdoor kan bezwijken.

Door te zoeken naar verdacht internetverkeer binnen het netwerk, kan de Norton-router alle apparaten verbonden met zo’n botnet identificeren.

Beveiligingsbedrijf BitDefender heeft op CES ook een router onthuld die zoekt naar verdacht netwerkverkeer. Dit apparaat zal later in 2017 worden verkocht.