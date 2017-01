Franse startup wil 4-in-1-smartphone met Android en Windows uitbrengen

De Graalphone werd dinsdag voor het eerst getoond op gadgetbeurs CES in Las Vegas. Het ging echter om een dummy-exemplaar dat volgens een zegsman net uit een fabriek in China was gekomen, zonder werkende software.

Helemaal dichtgeklapt moet de Graalphone werken als camera, met twee lenzen om een stereoscopisch beeld te maken. Eén van de lenzen kan worden uitgeschoven voor optische zoom.

Laptop en tablet

Als het apparaat wordt opengeklapt verschijnt een klein toetsenbord. In deze modus moet de Graalphone op Windows draaien en kunnen functioneren als een mini-pc, met Intel Atom-processor, 4 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte.

Wordt het toetsenbord achter het scherm geklapt, dan wisselt het apparaat naar tabletmodus, met Android. Het scherm van 7 inch kan worden aangeraakt met de vingers of met een bijgeleverde stylus.

Een kleine smartphone met een scherm van 5 inch kan uit de Graalphone worden geschoven en los worden gebruikt. De telefoon draait op een Qualcomm-processor en 8 GB werkgeheugen.

Problemen

Een woordvoerder van Graalphone zegt tegen NU.nl dat het apparaat nog dit jaar moet verschijnen voor tussen de 700 en 800 dollar.

Het is echter onduidelijk of dat ambitieuze doel gehaald kan worden. Het apparaat is niet alleen uniek qua functionaliteit, maar zou ook het enige apparaat zijn dat gebruikmaakt van Windows én Android.

In de afgelopen jaren kondigden verschillende fabrikanten, waaronder Samsung en Asus, producten met beide besturingssystemen aan. Maar deze bereikten nooit de markt, naar verluidt vanwege patentproblemen en oppositie door Microsoft en Google. Het is onduidelijk of Graalphone dit probleem kan omzeilen.