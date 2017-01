Belgische pinautomaten onbruikbaar na foute software-update

Een fout in een software-update zorgt ervoor dat al de hele dinsdag bij zeker de helft van de Belgische ING-pinautomaten geen geld gepind kan worden.

Dat bevestigt Febelfin, de Federatie van Belgische banken, aan VTM Nieuws. Naast ING is nog zeker één andere grote bank getroffen.

De oorzaak van het probleem ligt in een software-update door een externe leverancier, schrijft de Belgische tak van ING op zijn website. “Het betreft een internationaal probleem, bij verschillende banken. Onze experten onderzoeken momenteel de situatie om zo snel als mogelijk tot een oplossing te komen.”

Het is nog wel mogelijk om met pinpassen te betalen in bijvoorbeeld winkels of restaurants. Het is nog niet duidelijk of er ook pinautomaten in Nederland getroffen zijn. Ook is niet helder wanneer ING het probleem opgelost denkt te hebben.