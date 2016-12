Fitbit wil rechtszaak tegen Jawbone laten vallen

Dat meldt Jawbone in een verklaring tegenover de website Recode. Fitbit had een klacht ingediend bij de International Trade Commission, een bedrijfsorgaan van de Verenigde Staten dat in staat is een importblokkade op te zetten.

In de verklaring laat Jawbone weten dat Fitbit de zaak tegen de fabrikant wil laten vallen. Door deze stap wil Fitbit ook niet meer voorkomen dat er producten van Jawbone geïmporteerd kunnen worden, inclusief eventuele trackers die nog in ontwikkeling zijn.

Omdat Jawbone zich momenteel in een 'dubieuze' financiële situatie bevindt en het bedrijf nog maar weinig producten verkoopt, vraagt Fitbit zich af hoe lang zijn concurrent zo nog kan doorgaan. Dit is de reden dat het bedrijf de zaak terugtrekt.

Jawbone meldt dat het zijn strijd in een andere zaak nog niet opgeeft. Jawbone sleepte Fitbit eerder al vorig jaar voor de rechter omdat het bedrijf bedrijfsgeheimen zou hebben gestolen. Een rechter bepaalde in augustus dat dit echter niet is aangetoond.