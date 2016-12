Eerste autoweg met zonnepanelen geopend in Frankrijk

De Franse minister Ségolène Royal van Ecologie heeft het wegdeel donderdag geopend, meldt Ouest France. De rij zonnepanelen is één kilometer lang en ligt op één van de twee rijstroken.

Het aanleggen van de weg heeft vijf miljoen euro gekost. Op de plaatselijke weg rijden zo'n tweeduizend auto's per dag. De Franse regering wil het project twee jaar testen om te kijken of de weg rendabel is.

Het is nog niet zeker of met de weg genoeg energie kan worden opgewekt voor de openbare verlichting in het dorp met 3.400 inwoners, ten westen van Parijs.

In Nederland werd in 2014 de eerste weg met zonnepanelen geopend. Het fietspad in Krommenie levert genoeg energie om een huis van een gemiddeld gezin van stroom te voorzien.