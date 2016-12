Google brengt begin volgend jaar twee smartwatches uit

Dat zegt Chang in een interview met The Verge. Deze slimme horloges zullen de eerste smartwatches zijn die draaien op het nieuwe Android Wear, genaamd Android Wear 2.0, en moeten laten zien wat het platform in huis heeft.

Eerder verschenen er al geruchten over deze slimme horloges. Google bevestigt de komst van de apparaten donderdag om de consumenten ervan te overtuigen dat wearables het overwegen waard zijn.

De horloges zullen niet het Pixel-merk gaan dragen, maar krijgen het merk mee van de fabrikant die ze produceert. Om welke fabrikant het gaat, wil Chang niet bekendmaken. Pixel is het merk dat Google nu gebruikt voor de nieuwe smartphonelijn, die nog niet in Nederland verkrijgbaar is.

Android Wear 2.0

Wanneer deze smartwatches beschikbaar zijn, dan zal het gros van de bestaande Android Wear-horloges de update naar Android Wear 2.0 ook ontvangen. Het nieuwe platform brengt een aantal verbeteringen met zich mee, waaronder de mogelijkheid dat apps zelfstandig, dus zonder smartphone, kunnen functioneren.

Niet alle Android Wear-smartwatches van nu krijgen de update dus, maar Chang zegt dat de meest recente modellen die wel zullen ontvangen.

Google zal in januari de vijfde en laatste bèta van het platform voor ontwikkelaars uitbrengen. Tijdens de CES in Las Vegas, dat in januari plaatsvindt, en op andere momenten in 2017, zullen er meer smartwatches worden aangekondigd die zullen beschikken Android Wear 2.0.

Chang legt uit dat Google de fabrikanten van die slimme horloges zal helpen bij het lanceren van hun producten. Ook hoopt de projectmanager dat de samenwerkingen een hoop verschillende slimme horloges zullen gaan opleveren.