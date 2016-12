'Cameramakers hebben geen plannen voor betere encryptie'

Dat laten cameramakers Nikon en Olympus weten in een reactie op vragen van de website Motherboard. Canon, Sony en Fuji hebben niet gereageerd op de vragen van de site.

"De reactie van de cameramakers is ronduit teleurstellend", zegt Trevor Timm, van de non-profit-organisatie die de journalistiek ondersteunt, genaamd Freedom of the Press Foundation. "Het feit dat er zo veel mensen de petitie voor betere beveiliging van cameratoestellen hebben getekend, betekent dat dit onderwerp leeft. Er is behoefte aan het beter beveiligen van het materiaal."

Betere encryptie

Ruim 150 fotojournalisten en documentairemakers willen dat camerafabrikanten betere encryptie verwerken in hun apparatuur. Zij voelen zich nu kwetsbaar door het gebrek aan versleuteling.

Op mobiele apparaten en pc's is het inmiddels gebruikelijk dat gegevens versleuteld kunnen worden opgeslagen. Dat zorgt ervoor dat het onmogelijk is om data in te zien als de apparaten bijvoorbeeld worden gestolen.

Op camera's is zulke encryptietechnologie doorgaans echter niet aanwezig. Dat kan problemen opleveren in gevaarlijke delen van de wereld, waar overheden fotojournalisten in de weg willen zitten.