Uber haalt zelfrijdende auto van straten San Francisco

Het taxibedrijf wilde geen vergunning aanvragen voor zijn test met de robotauto's, terwijl dat volgens het Californische departement van motorrijtuigen wel moest.

Uiteindelijk liet de toezichthouder de kentekenplaten van de zelfrijdende auto's ongeldig verklaren. Daarop besloot Uber de auto's niet meer te laten rondrijden.

San Francisco was de tweede stad waar de autonome voertuigen van Uber te zien waren, nadat eerder al een test startte in Pittsburgh. In de auto's is altijd nog een menselijke chauffeur aanwezig die oplet en kan ingrijpen. Daardoor was volgens Uber geen sprake van een volledig zelfrijdende auto en was een vergunning niet nodig.

Toezicht

Het bedrijf zegt "toegewijd aan Californië" te blijven, maar het is onduidelijk of de maker van de taxi-app alsnog bereid zal zijn om een vergunning aan te vragen. Uber zegt in Arizona verder te gaan met het testen van de auto's.

Een vergunning in Californië kost slechts 150 dollar, maar Uber lijkt vooral moeite te hebben met het feit het bedrijf hierdoor ook verplicht wordt om details over ongelukken in te leveren bij de toezichthouder. Uber zegt dat Californië te veel nadruk plaatst op regelgeving, in plaats van innovatie.

Ruzie

Het is niet voor het eerst dat Uber ruziet met toezichthouders. In verschillende landen, waaronder Nederland, brak het bedrijf de wet door chauffeurs zonder taxilicentie te laten rondrijden. In sommige landen is dat nu toegestaan, maar in Nederland zijn de UberPOP-auto's van de straten verdwenen.

In meerdere landen heeft Uber ook te maken met rechtszaken die moeten bepalen of chauffeurs als zelfstandigen of als werknemers moeten worden gezien. De zelfrijdende auto's van Uber moeten dit vraagstuk uiteindelijk overbodig maken en de chauffeurs helemaal vervangen.

De eerste tests in San Francisco verliepen echter nog niet vlekkeloos: twee auto's werden gezien terwijl ze door rood reden, hoewel dat volgens Uber te maken had met een menselijke fout. Ook bleek dat de auto's nog niet goed om wisten te gaan met fietspaden.

​