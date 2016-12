Apple blijft desktop-Macs maken

Dat schrijft directeur Tim Cook in een bericht op een intern Apple-forum, dat is ingezien door TechCrunch.

Apple presenteerde onlangs een nieuwe versie van zijn MacBook Pro-laptop, maar liet de iMac, Mac Pro en Mac Mini ongemoeid. Verschillende Apple-volgers speculeerden dat Apple geen interesse meer had in het maken van desktops.

"Als daar binnen onze teams twijfel over bestaat, dan kan ik duidelijk zijn: er staan geweldige desktops op de planning. Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken", schrijft Cook. Hij geeft geen verdere details over de plannen van Apple, maar zegt dat het bedrijf het belangrijk vindt om computers te maken die de beste prestaties kunnen leveren.

Updates

De Mac Pro, de krachtigste desktop van Apple, kreeg in december 2013 een redesign. Sindsdien heeft Apple het apparaat echter niet geüpdatet. Apple verkoopt de Mac Pro nog wel, inclusief drie jaar oude chip, voor een hogere europrijs dan bij de introductie. Dat heeft vermoedelijk te maken met de sterkere dollar.

De Mac Mini werd sinds 2014 niet meer vernieuwd. De iMac kreeg als laatste Apple-desktop een upgrade, in oktober 2015. Het ging toen echter om een kleine interne vernieuwing. Het externe ontwerp van de iMac stamt uit 2012 en versies met 5K-scherm worden sinds 2014 aangeboden.

Trump

Op het Apple-forum laat Cook ook weten waarom hij ervoor koos om vorige week aanwezig te zijn bij een ontmoeting tussen leiders uit de techsector en de volgende Amerikaanse president, Donald Trump. Volgens de topman is het belangrijk om aanwezig te zijn bij zulke discussies en altijd in overleg te treden met overheden.

Cook noemt onder meer privacy, beveiliging, onderwijs, mensenrechten en het milieu als onderwerpen waar Apple zijn zegje over wil doen.

"Persoonlijk ben ik nooit erg succesvol geweest door aan de zijlijn te staan", schrijft Cook. "Hoe je deze kwesties beïnvloedt is door in de arena te zijn. Dus of het nu in dit land is, of de Europese Unie of China of Zuid-Amerika, we betrekken ons erbij."

Trump heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over verschillende techbedrijven, waaronder Apple. De zakenman vond dat Apple had moeten meewerken aan pogingen van de FBI om de iPhone van een terrorist te hacken. Het bedrijf wilde dit niet doen, omdat daardoor de beveiliging van alle iPhone-gebruikers zou worden verzwakt.