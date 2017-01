Onze gadgets worden steeds 'slimmer', maar niet per se beter

Steeds meer mensen hebben thuis een slimme thermostaat, speaker of lamp. Handige apparaten die energie kunnen besparen, zorgen voor entertainment of het leven gewoon iets gemakkelijker maken.

Maar de duizenden gadgetmakers die zich hebben verzameld op gadgetbeurs CES lijken te vinden dat geen enkel stukje elektronica meer zonder wifi-verbinding en bijbehorende app kan. LG kondigde zelfs aan dat al zijn huishoudelijke apparaten dit jaar slim worden.

Je kunt het zo gek niet bedenken, of er is op CES wel een versie van te vinden met een chip en een accu: van waterflessen tot fietshelmen, bikini's, kussens en parasols. Want alles is toch beter met wifi?

Twijfelachtig

In veel gevallen is het voordeel van de toegevoegde technologie echter twijfelachtig. Zo is er bijvoorbeeld de Digitsole, een schoen van Franse makelij die werd gepresenteerd met een automatisch veterstriksysteem (in feite een hydraulische klep die met een app kan worden bestuurd).

De schoenen bevatten daarnaast warmte-elementen voor als het koud is. Maar voor de 499 dollar die het paar zal gaan kosten kan je misschien beter dikke wandelschoenen en een paar warme sokken kopen.

Ook de haarborstel is een object dat door veel mensen niet geassocieerd wordt met baanbrekende technologie. Toch dook de Withings Brush op, een slimme haarborstel die niet alleen kan vertellen hoe het staat met de kwaliteit van je haar, maar ook borstelinstructies kan geven. Blijkbaar is (goed) borstelen zo makkelijk nog niet.

In de Brush zit ook een microfoon, die volgens Nokia-dochter Withings kan 'luisteren' naar de kwaliteit van hoofdhaar. Een bewegingsmeter meet hoe de borstel door het haar beweegt, waarna in een app nieuwe borsteltechnieken kunnen worden aangeleerd.

De Brush werd ontwikkeld in samenwerking met L'Oréal en zal vermoedelijk allerlei schoonheidsproducten van de Franse cosmeticagigant aanbieden om de haarkwaliteit te verbeteren. De relevantie hiervan voor de consument is niet geheel duidelijk.

De Withings Brush

Gevestigde bedrijven

Het zijn niet alleen startups die zich storten op het slim maken van alles. Ook gevestigde bedrijven als LG, Samsung en Sony storten zich in meer of mindere mate op de ontwikkeling van internet of things.

Zo hebben zowel Samsung als LG dit jaar bedacht dat de koelkast beter is met een groot touchscreen op de deur. De InstaView-koelkast van LG heeft zelfs een scherm dat transparant kan worden gemaakt door erop te kloppen, zodat je kunt zien wat er in je koelkast staat zonder de deur te openen. Leuk bedacht, maar opnieuw een nogal duur snufje om je de moeite van het openen van de deur te besparen.

LG Hub Robot

Robots

Een andere trend op CES is de rondrijdende robot die als huishoudassistent moet fungeren. Onder meer LG, Panasonic en de startup Kuri presenteerden zo'n apparaat, al bleven de apparaten op de stands opvallend stil staan.

Erg veel lijken ze ook niet te kunnen. De Hub Robot van LG is in feite een rijdende versie van de Amazon Echo, de slimme speaker van Amazon. Beiden gebruiken dezelfde stemassistent Alexa. Het voornaamste verschil lijkt te zijn dat de Hub Robot je met een schattig robotgezichtje aankijkt.

Een vertegenwoordiger van Kuri gaf tijdens CES ook toe dat de robot nog niet veel kan. Volgens haar gaat het echter ook niet om functionaliteit, maar om het toevoegen van een "sprankelende personaliteit" aan het huishouden. Blijkbaar komen de robots niet alleen in plaats van onze banen, maar vervangen ze ook onze huisgenoten en trouwe viervoeters.

Met de introductie van veel slimme apparaten lijkt de tijd rijp voor een tegenbeweging. Sinds vorig jaar steekt het Twitter-account @internetofshit al geregeld de draak met nutteloze 'slimme' gadgets. Misschien wordt 2018 wel het jaar van de 'domme' broodroosters en strijkijzers, zonder wifi.