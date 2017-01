Achtergrond: Amazon 'wint' CES met alomtegenwoordige stemassistent Alexa

Toen Amazon in 2014 de Echo presenteerde, een slimme speaker met een ingebouwde Siri-achtige stemassistent, leek het apparaat niet meer dan een hobby van het bedrijf. De Echo verscheen kort nadat de Fire Phone - de eerste en laatste smartphone van Amazon - enorm flopte. Dat kostte het webwinkelbedrijf nog 170 miljoen dollar, dus elk optimisme over de toekomst van de Echo was voorzichtig..

Wat in 2014 niet direct duidelijk was, is dat de naam 'Echo' er eigenlijk niet zo veel toe doet. De Echo is slechts één huls om Alexa, de stemassistent die Amazon ontwikkelde om antwoord te geven op vragen, muziek aan te zetten, en allerlei huishoudelijke apparatuur te besturen.

Vorig jaar bleek op CES al dat Alexa een snaar had geraakt: honderden bedrijven kondigden aan dat zij ondersteuning voor Alexa zouden inbouwen in hun producten, zodat ze via de Echo konden worden bestuurd. Ineens werkte de speaker van Amazon met nagenoeg alle muziekdiensten, slimme lampen en thermostaten die er maar verkrijgbaar waren.

Samenwerkingen

Beperking was nog wel dat Alexa alleen via de Echo te gebruiken was. Dat apparaat werd slechts in een beperkt aantal landen - en niet in Nederland - op de markt gebracht.

In 2017 breekt Alexa echter uit zijn originele huls en komt de assistent onder meer naar een speaker van Lenovo, televisies van Westinghouse, een smartphone van Huawei en een rondrijdende robot van LG. Als het aan Amazon ligt is elk elektronisch apparaat straks ook een poort naar Alexa.

Google is het bedrijf dat in de afgelopen jaren dominant is geweest in slimme clouddiensten - en het bedrijf werkt met zijn Assistant ook aan een Alexa-concurrent - maar door Alexa snel en breed beschikbaar te maken, lijkt Amazon het kaas van Googles brood te eten.

Zoals technologie-analist Ben Thompson deze week schreef wordt Alexa het 'besturingssysteem' van het internet of things. En een populair besturingssysteem maken, dat legt doorgaans geen windeieren. Kijk maar naar Microsoft (Windows) en Google (Android).

Winkelen

Bijkomend voordeel voor Amazon is dat het verdienmodel van Alexa makkelijk gevonden is. Webwinkelen is nog nooit zo makkelijk geweest: geef de stemassistent de instructie om nieuw wc-papier te kopen, en morgen brengt Amazon het bij je thuis.

Niet voor niets zit Alexa ook al in een nieuwe koelkast van LG. Als de cola op is, kun je direct de opdracht geven om een nieuwe voorraad te kopen. Door Alexa altijd beschikbaar te maken op plekken en tijden waar mensen aankopen willen doen, trekt Amazon meer klandizie.

Bovendien zet Amazon zo de concurrentie buitenspel. Alexa is bijzonder open voor ontwikkelaars van allerhande gadgets, maar de stemassistent aankopen laten doen bij een andere webwinkel dan Amazon kan niet.

Als Amazon de opkomst van Alexa weet door te zetten en er inderdaad het populairste besturingssysteem voor allerlei apparatuur van kan maken, breekt het bedrijf een enorme en groeiende markt open.

Barrière

Taal vormt daarbij vooralsnog wel een barrière: Alexa werkt in het Engels en enkele andere grote talen, maar heeft bijvoorbeeld nog geen Nederlandse versie. Ook levert Amazon nog niet snel in alle landen: Nederlanders moeten bestellen uit Duitsland en enkele dagen wachten op hun bezorging.

Amazon kennende zal het bedrijf zijn groeimotor nog eens aanzwengelen om in steeds meer delen van de wereld aanwezig te zijn. Een Nederlandse vertaling van Amazon.de, die eind vorig jaar werd gelanceerd, lijkt een indicatie te zijn dat het bedrijf Nederland niet lang meer als zijspoor zal behandelen.

Als Amazon ook nog de ontwikkeling van zijn bezorgdrones doorzet, kan het niet lang duren totdat we ook hier Alexa de opdracht kunnen geven om een nieuwe voorraad chips te laten invliegen.

