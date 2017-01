Voor het eerst Nederlands paviljoen op techbeurs CES

Het Holland Startup Pavillion werd donderdagmiddag (lokale tijd) geopend door minister Henk Kamp (Economische Zaken) en prins Constantijn, ambassadeur van StartupDelta, een organisatie die probeert Nederlandse technologiestartups internationaal te ondersteunen.

De Nederlandse aanwezigheid is gemodelleerd naar de groepen Franse startups die al enkele jaren grootschalig aanwezig zijn op beurzen als CES.

In 2016 waren er slechts twee Nederlandse startups te vinden op CES, zegt Kamp tegen NU.nl. Volgens hem was het hoog tijd dat er meer Nederlanders op het internationale technologietoneel verschijnen. "Dit doet veel meer recht aan de kwaliteit van de stratupomgeving in Nederland."

Kans

Wat de minister betreft is het Holland Startup Pavillion ook niet een eenmalige actie. "Dit is echt een grote kans voor deze bedrijven en we gaan proberen om dat volgend jaar nog wat verder uit te bouwen."

Dit jaar bevinden zich onder de aanwezige startups onder meer Babywatcher, een bedrijf dat het mogelijk maakt om thuis echo's van zwangere vrouwen te maken; Beam, maker van een kleine beamer die in elke lampfitting past; RobotTuner, maker van software die kan testen of zelfrijdende auto's zich wel veilig gedragen; en Tom Kabinet, een controversiële verkoper van tweedehands e-books.

Wetgeving

Medewerkers van de aanwezige startups zeggen blij te zijn dat zij mee konden naar CES, maar er klinkt ook kritiek. Volgens ontwikkelaar Wessel Straatman van Clear Flight Solutions, maker van de robotvalk Robird, loopt de Nederlandse wetgeving acher op de technologische ontwikkelingen.

Nederland is "het braafste jongetje van de klas in de EU", zegt hij. Daarom mag de robotvogel nog niet op Schiphol worden ingezet om echte vogels weg te jagen bij landingsbanen, terwijl dat onder meer op de luchthaven van Düsseldorf al wel kan. "Dat houdt ons nu tegen."

Kamp weerspreekt de kritiek. "Nederland is daar in vergelijking met andere landen juist heel vooruitstrevend in", zegt de minister. "We zijn van plan om Nederland een soort testomgeving te maken voor allerlei nieuwe ontwikkelingen."

Na CES reizen de minister, prins Constantijn en de startups verder naar Silicon Valley, om contact te leggen met de vele Amerikaanse techbedrijven en investeerders die daar gevestigd zijn.

