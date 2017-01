Dell presenteert grote monitor waar op getekend kan worden

De monitor moet op een computer worden aangesloten en laat gebruikers schetsen en animaties maken met een stylus. Bij het apparaat wordt er ook een speciale puck geleverd. Wanneer die op het scherm gelegd wordt, krijgen gebruikers toegang tot een circulair menu waarmee apps en instellingen mee kunnen worden geopend. Dell noemt dit de Totem.

De Totem werkt hetzelfde als de Dial die Microsoft onlangs aankondigde. De Dial is ook een puckvormig apparaat en werkt op de alles-in-één-pc Microsoft Surface Studio.

Hoewel het scherm van de Canvas 27-inch groot is, lijkt het apparaat groter te zijn door de grote randen eromheen. Op die randen kunnen gebruikers hun armen laten rusten tijdens het tekenen. De resolutie van het scherm is 2560 bij 1440 pixels.

8K-monitor

Daarnaast heeft Dell ook een 8K-monitor aangekondigd. Dit scherm is 32-inch groot en zal 4.999 dollar kosten (4.717 euro). De resolutie is 7680 bij 4320 pixels, wat een pixeldichtheid van 280 pixels per inch oplevert.

Deze premium monitor zou vanaf maart in de Amerikaanse winkels moeten liggen. Over een Nederlandse datum en prijs is nog niets bekend.

Alles-in-één-pc van Dell

Ook heeft de fabrikant een alles-in-één-computer aangekondigd. De XPS 27 beschikt over tien speakers: zes aan de onderkant en één in elke hoek. De pc zal in verschillende versies verkrijgbaar zijn. Eén versie heeft een touchscreen maar een lagere helderheid, terwijl de andere een hogere helderheid heeft en niet beschikt over dat touchscreen.

Consumenten hebben ook de keuze uit de zesde generatie Intel Core i5-6400- of Core i7-6700-processor, die zijn geklokt op respectievelijk 3,3GHz en 4GHz, en tot 32 GB aan werkgeheugen. Dat geheugen kan tot 64 GB worden uitgebreid.

Ook kan er gekozen worden voor een solid state drive (ssd) tot 1 TB, maar er zijn ook andere opties. Verder zijn er twee usb-type-c- en vijf usb 3.0-poorten aanwezig. Ook is er een poort voor een HDMI-kabel en een koptelefoonaansluiting en kan er nog een SD-kaart in. Tenslotte is er een ethernetpoort en audioaansluiting.

Wanneer de alles-in-één-pc naar Nederland komt, is niet bekend. Wel is de XPS 27 direct te koop in de Verenigde Staten, voor een bedrag vanaf 1.499 dollar (1.414 euro).

