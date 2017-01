Nvidia maakt streamen zware games naar 'zwakke' pc's mogelijk

Met GeForce Now kunnen gebruikers van minder krachtige pc’s toch grafisch zware games spelen. GeForce Now draait die games in de cloud via een netwerk van supercomputers.

Nvida-directeur Jen-Hsun Huang stelde tijdens een persconferentie op gadgetbeurs CES dat naar schatting 1 miljard pc-gebruikers wereldwijd een te zwakke computer hebben om echt te gamen. GeForce Now voor pc’s moet daar verandering in brengen. De dienst zal ook beschikbaar zijn voor Macs.

Tijdens een demo werd de nieuwste versie van Tomb Raider gespeeld op een Mac via de cloud.

Een eerste versie van GeForce Now voor computers is in maart voor beschikbaar en zal 25 dollar kosten per 20 uur aan gespeelde games. Of dat betaalmodel ook op lange termijn blijft bestaan is onduidelijk. GeForce Now voor Shield kost een vast bedrag per maand.

Nvidia Spot

Het bedrijf onthulde ook de Nvidia Spot, een kleine en slimme speaker die in het stopcontact wordt gestopt en als digitale assistent functioneert. Met Spot is het mogelijk om apparaten in huis te besturen en de speaker kan informatie geven over bijvoorbeeld het weer.

Het product is vergelijkbaar met Amazon Echo en Google Home. De Spot moet mensen kunnen verstaan op een afstand tot zes meter. Meer details over de prijs, beschikbaarheid en alle functionaliteiten wordt in de komende maanden bekendgemaakt.

Shield

Nvidia kondigde woensdag tot slot een nieuwe versie van de Shield-settopbox aan. Deze console maakt het mogelijk om te gamen op tv's en streamingdiensten zoals Netflix en Amazon te gebruiken. De eerste Shield is pas sinds begin 2016 in Nederland verkrijgbaar.

De tweede versie maakt het mogelijk om video's en games in ultra hd-resolutie en HDR af te spelen en zal 199 dollar kosten.

