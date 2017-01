Intel-headset die woonkamer omtovert tot virtuele wereld eind 2017 te koop

De chipmaker toonde tijdens een presentatie op gadgetbeurs CES een nieuwe demo van wat Project Alloy genoemd wordt.

Merged reality is een vorm van virtual reality waarbij de echte wereld en virtuele wereld in elkaar overlopen. Het is vergelijkbaar met de Hololens van Microsoft. Die bril projecteert virtuele beelden in de echte wereld.

Het model van Intel scant een ruimte en geeft hem digitaal weer. Met de headset op zie je dan een virtuele versie van je woonkamer.

Demo

Tijdens de demo werd getoond hoe een woonkamer virtueel werd veranderd in een soort bunker in een schietspel. De bank werd een kist met ammunitie en de muur werd een wolkenlucht waarin aliens beschoten moesten worden.

Op die manier wordt er een virtuele wereld gecreëerd op basis van de echte objecten in de kamer en kan je er dus zonder gevaar doorheen lopen. Hoe toepassingen en games om zullen gaan met verschillende kamers en objecten bij verschillende gebruikers is onduidelijk.

Eind 2017

Project Alloy is een alles-in-een headset waarbij zowel het scherm, de sensoren als de stroomvoorziening in het apparaat verwerkt zitten. Daardoor is er geen computer nodig en zitten er geen draden aan de headset.

Het product van Intel zal in het vierde kwartaal van 2017 op de markt komen in samenwerking met diverse partners. Intel zal de bril waarschijnlijk dus niet zelf produceren.

