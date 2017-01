'Slimme kattenvoerbak' houdt bij hoeveel kat eet en drinkt

De Catspad is een automatische dispenser voor droogvoer en water, met sensoren die herkennen welke kat er voor het apparaat staat. Een prototype is getoond op de gadgetbeurs CES in Las Vegas.

Om het apparaat goed te laten werken, kunnen katteneigenaren een profiel in de app aanmaken voor hun kat. Daarmee kan worden opgeslagen hoeveel eten ze normaal gesproken krijgen.

De Catspad levert vervolgens op gezette tijden of als de bak leeg is droogvoer in gepaste hoeveelheden. Via een app kan de eigenaar in de gaten houden hoeveel het beest eet en wanneer de dispenser bijna leeg is.

Maand

In theorie kan een kat een maand van eten en drinken worden voorzien met de Catspad, voordat het hoeft te worden bijgevuld. De eigenaar kan instellen dat het gefilterde water alleen stroomt als de kat dichtbij komt.

De Catspad komt later deze week op Kickstarter, waar mensen een donatie voor de productie kunnen doen en het apparaat kunnen bestellen. Het apparaat kost 299 euro. Vroege donateurs kunnen het product voor 199 euro bestellen.

