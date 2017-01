Samsung opent met nieuwe QLED-tv’s aanval op OLED van LG

Dat maakte de Zuid-Koreaanse techgigant bekend op gadgetbeurs CES.

Er komen in ieder geval gebogen en rechte varianten in een Q7, Q8 en Q9-lijn uit. Informatie over schermformaten, en prijzen werd nog niet gegeven. Samsung Nederland laat weten dat het hoopt de eerste QLED-tv's in maart of april te kunnen verkopen.

Quantum dot

Vorig jaar introduceerde Samsung op CES zijn quantum dot-technologie voor betere beeldkwaliteit. QLED is daar een vervolg op. De beeldschermtechnologie lijkt een beetje op de OLED-schermen van LG waarmee het bedrijf de afgelopen jaren hoge ogen gooide.

Samsung wilde in eerste instantie ook OLED-tv’s gaan maken, maar zag daar door productieproblemen van af. Met QLED heeft het bedrijf een eigen alternatief dat volgens Samsung bovendien beter beeld levert.

Bij quantum dot-tv’s wordt een laag nanokristallen aan een tv-scherm toegevoegd. Deze kristallen kunnen heel nauwkeurig een kleur weergeven op basis van hun piepkleine formaat.

OLED

OLED is een schermsoort waarbij de pixels zichzelf verlichten en dus geen backlight nodig is. Dus zorgt voor dunnere tv’s die energiezuiniger zijn en waarbij pixels kunnen worden uitgeschakeld. Daardoor is zwart echt zwart en wordt het contrast hoger. Het contrast is een van de belangrijkste factoren voor de beeldkwaliteit.

Bij QLED is het nu ook mogelijk om individuele pixels uit te schakelen en het ongeëvenaarde contrast van OLED nu wel te evenaren.

Feller

Met de nieuwe technologie belooft Samsung een 99 procent kleurreproductie en een helderheid van 1.500 tot 2.000 cd/m2. Daardoor kan een zon of lamp op het scherm veel feller worden weergegeven dan bij huidige tv’s die vaak een maximale helderheid tussen de 500 en 1.000 cd/m2 hebben.

Volgens Samsung reflecteren de QLED-tv’s ook minder en blijven kleuren hetzelfde vanuit verschillende kijkhoeken.

