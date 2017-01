Amerikaanse startup presenteert 'betaalbare' augmentedrealitybril

Dat deed het bedrijf dinsdag op de elektronicabeurs CES in Las Vegas. De 'hologrambrillen' projecteren een beeld voor de ogen van de drager.

Het goedkoopste model kost minder dan 1.000 dollar (960 euro) en is daarmee relatief goedkoop voor een AR-bril. De HoloLens van Microsoft kost bijvoorbeeld 3.000 dollar.

De brillen van ODG zijn niet gemaakt om constant te dragen, maar bijvoorbeeld om video's mee te bekijken of games mee te spelen. Ook kunnen de AR-brillen worden gebruikt in het bedrijfsleven, door digitale informatie over de echte wereld heen te projecteren. Zo kunnen bijvoorbeeld instructies worden getoond aan auto- en vliegtuigmonteurs.

Qualcomm

Het goedkopere model, met typenummer R-8, heeft een gezichtsveld van 40 graden en een display met een resolutie van 1280 bij 720 pixels. Aan de voorkant zitten twee full hd-camera's die een 3D-beeld kunnen opnemen. De bril weegt zo'n 125 gram en zal in de tweede helft van 2017 beschikbaar zijn voor ontwikkelaars.

De duurdere R-9 (1.799 dollar) heeft een display dat een gezichtsveld van 50 graden bedekt en ook een hogere resolutie (1920 bij 1280 pixels) kan vertonen. Dit apparaat wordt vooral gericht op zakelijke gebruikers en moet in het tweede kwartaal van 2017 in beperkte oplage verschijnen.

Beide brillen gebruiken de nieuwe Snapdragon 835-chip van Qualcomm, die het komende jaar naar verwachting ook in veel smartphones zal verschijnen. De brillen van ODG zijn de eerste apparaten met de chip, die in vergelijking met zijn voorgangers kleiner, energiezuiniger en sneller is.

Meer nieuws vanaf gadgetbeurs CES lezen? Kijk dan in ons dossier.