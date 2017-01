Honor 5X wereldwijd 11 miljoen keer verkocht

Dat heeft het Chinese dochterbedrijf van Huawei bekendgemaakt op gadgetbeurs CES.

De Honor 5X werd in oktober 2015 verkocht in China en kwam begin 2016 in andere landen, waaronder Nederland, uit.

Het Chinese smartphonemerk is nog relatief jong. Honor is sinds eind 2014 pas actief in Europa en bestaat in China sinds 2013. In totaal zijn er al ruim 100 miljoen Honor-telefoons verkocht.

Honor 6X

Tijdens de persconferentie maakte het bedrijf ook bekend dat de opvolger van de populaire 5X, de Honor 6X, in meer landen uitgebracht wordt. Deze telefoon is al een tijdje in China verkrijgbaar.

De 6X heeft een aluminium behuizing, twee camera’s aan de achterzijde om achteraf te kunnen focussen en een 5,5 inch full hd-scherm. Honor zet met de telefoon vooral in op de beloofde lange accuduur van twee dagen en de prestaties van de camera met een hoog diafragma.

De nieuwe smartphone is 8,2 millimeter dik en in die behuizing zit een accu van 3340 mAh. Honor gebruikt de Kirin 655-processor en 3 of 4 GB aan werkgeheugen om de telefoon aan te sturen. De Kirin-chip werd eerder ook gebruikt in de Huawei Mate 9. De camera aan de achterkant maakt foto's van 12 megapixel terwijl de selfiecamera het moet stellen met 2 megapixel.

20 miljoen

De telefoon is vanaf 4 januari te koop in het goud, zilver en grijs voor 249 euro voor de 3 GB-versie met 32 GB opslag en 299 euro voor de 4 GB-versie met 64 GB opslag. George Zhao, president van Honor, liet tijdens de persconferentie weten dat hij verwacht dat er 20 miljoen exemplaren verkocht zullen worden.

