Lenovo toont nieuwe hybride laptop en slimme speaker

De Miix 720 is een tablet met een scherm van 12 inch en een loskoppelbaar toetsenbord, dat standaard wordt meegeleverd.

Het apparaat wordt geleverd met de nieuwste generatie Intel-processoren en maximaal 16 GB werkgeheugen. Op het scherm worden 2880 bij 1920 pixels getoond.

Aan de voorkant zit een infraroodcamera die kan worden om het gezicht van de gebruiker te herkennen en zo automatisch in te loggen in Windows 10. Lenovo belooft een accuduur van maximaal acht uur.

Bij de Miix 720, die in de VS minstens 999 dollar zal kosten, zal ook een stylus beschikbaar zijn. Die kost los nog eens 59 dollar. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend. Het apparaat verschijnt in april.

Smart Assistant

In navolging van de Amazon Echo en Google Home lanceert Lenovo ook een eigen speaker met ingebouwde stemassistent. De Lenovo Smart Assistant is een cylindervormige speaker met ondersteuning voor de Alexa-assistent van Amazon.

De stemassistent kan onder meer worden gebruikt om muziek op te zetten of om slimme huishoudelijke apparaten te besturen.

De Smart Assistant verschijnt in de VS in mei, voor 129 dollar. Er verschijnt ook een Harman Kardon-editie met betere geluidskwaliteit, voor 179 dollar. Het is nog onduidelijk of het apparaat ook naar Nederland komt, aangezien Alexa vooralsnog geen ondersteuning biedt voor de Nederlandse taal.