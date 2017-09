Verstappen: 'Achteraf had ik ronde moeten wachten met inhalen Massa'

De 19-jarige coureur van Red Bull Racing kwam na zijn bandwissel als laatste de baan weer op, maar wist zich op het circuit in Monza terug te knokken naar de tiende plaats. Hij hield zo toch een punt over aan de race, die hij zondag in een eerste reactie "verziekt" noemde door het incident.

Verstappen baalde een dag later nog altijd. Volgens hem zat er meer in. "De auto ging namelijk heel goed, zelfs na de schade die de lekke band had veroorzaakt. Er zat een gat in de vloer, maar de snelheid was goed", zei Verstappen maandag bij Peptalk op Ziggo Sport.

Achteraf gezien had hij beter een ronde kunnen wachten met het inhalen van Massa. De Braziliaan van Williams zat bij het ingaan van de eerste bocht aan de binnenkant en gaf Verstappen geen ruimte om in te halen. Beide wagens raakte elkaar, waardoor de rechtervoorband van de Red Bull van de Limburger lek raakte.

"Als ik er nu over nadenk had ik het ook een ronde later kunnen proberen", erkende Verstappen. "Op dat moment dacht ik: het kan wel. Maar Felipe wilde niet meewerken en gaf geen ruimte."

Gretig

Volgens de eenmalig Grand Prix-winnaar zit hij door alle pech van dit seizoen in een situatie waardoor hij soms wat te gretig wil handelen. "Ik wil weleens een goed resultaat en dan ga je ervoor. Het kwam nu niet uit."

Verstappen hoopt dat hij over een kleine twee weken in Singapore wel weer om de podiumplaatsen kan meedoen. Hij liet net als zijn teamgenoot Daniel Ricciardo in Italië enkele motoronderdelen vervangen, wat het tweetal op een flinke gridstraf kwam te staan. Dat was mede met het oog op de komende races in Azië, waar de Red Bull normaal gesproken beter voor de dag komt.

"Singapore is voor de coureurs de zwaarste race van het seizoen. Qua temperatuur en luchtvochtigheid, maar ook omdat het de langste race van het seizoen is. Maar ik ben er klaar voor."

De race op het Marina Bay Circuit staat voor 17 september op het programma.