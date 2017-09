Magnussen wil duidelijkheid over straffen na akkefietje met Verstappen

Verstappen vocht zondag met nog zes ronden te gaan op het circuit van Monza om de tiende plaats met Magnussen. De Nederlander passeerde zijn concurrent in de Variante, de eerste chicane na start/finish.

De Deen gaf niet op en reed voor de Raggia bijna naast Verstappen. De Limburger zat bij het aanremmen van de chicane echter voor Magnussen, die moest uitwijken naar links en na een lichte botsing de baan verliet om na de chicane zijn weg weer te vervolgen. De wedstrijdleiding stelde een onderzoek in naar het incident, maar deelde geen straf uit.

"Ik was geïrriteerd, maar alleen omdat er geen straf was voor Verstappen", zei Magnussen na de race tegen Motorsport.com. "Dit was iemand van het circuit afduwen. Dat hoort bij racen, geen probleem, maar mijn punt is dat de straffen voor iedereen gelijk zouden moeten zijn."

"Ik heb niks tegen hard racen met Max, maar het is frustrerend als je zelf wel een straf hebt gekregen voor een vergelijkbare actie", doelde Magnussen op het feit dat hij tijdens de GP van Hongarije een straf kreeg nadat hij Nico Hülkenberg van het circuit duwde.

Aanremmen

De Scandinaviër vond dat Verstappen hem niet voldoende ruimte gaf bij het aanremmen van de Raggia. "Daardoor moest ik het gras in en miste ik de bocht. Gelukkig was er een uitwijkmogelijkheid, maar als die er niet was geweest, had dat het einde van mijn race betekend."

"Ik had niet een heel goede kans om hem te passeren in de chicane, dus er was geen reden om me niet wat ruimte te geven", vervolgde Magnussen.

"Misschien schatte hij de situatie niet helemaal goed in, maar mijn punt is vooral dat er consistentie moeten zijn bij het uitdelen van straffen."

Lichte straf

Verstappen zelf had na zijn tiende plaats bij de Grand Prix van Italië weinig trek om over zijn akkefietje met Magnussen te praten. "Om eerlijk te zijn vond ik het niet eens een incident. Bovendien kan het me niet zoveel schelen."

Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing noemde het ook een "gewoon race-incident". Zijn collega bij Haas F1, Günther Steiner, wilde na de race nog wel wat uitleg van wedstrijdleider Charlie Whiting.

"Ik denk dat Max dit niet had moeten doen", stelde Steiner tegen Motorsport-Magazin.com. "We weten dat hij sowieso sneller was dan Kevin en hem hoe dan ook ingehaald had, dus waarom deed hij dit?"

Teambaas Gene Haas van Haas F1 wilde Verstappen niet bekritiseren. "Zo rijdt Verstappen nu eenmaal, agressief. Maar wij hadden er een beter gevoel aan overgehouden als Verstappen een lichte straf had gekregen, die hem geen plaats gekost had."

De volgende Grand Prix is over een kleine twee weken in Singapore.