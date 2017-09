Horner noemt botsing tussen Verstappen en Massa 'race-incident'

"De twee coureurs zullen er vast twee verschillende meningen over hebben, maar ik zie het als een race-incident", aldus Horner na afloop van de race op Monza tegen Sky Sports. "Het waren twee coureurs die er vol voor gingen en elkaar geen ruimte gaven."

Verstappen, die door een gridstraf vanaf de dertiende plaats moest vertrekken in Italië, kwam na een goede start al in de derde ronde in aanraking met de auto van Massa. Het leverde de 19-jarige Nederlander een lekke voorband op, waardoor een tiende plaats het maximaal haalbare was.

"Max had pech dat hij een lekke band kreeg, want in de rest van de race liet hij dezelfde snelheid zien als Daniel Ricciardo", doelt Horner op de teamgenoot van Verstappen, die na een knappe inhaalrace achter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel als vierde eindigde.

"Dat is hoe het de laatste tijd gaat bij Max; hij begon de race vanaf de dertiende plek in een RB13, misschien heeft dat er wat mee te maken", grapte de teambaas. "Maar Max bleef de hele race vechten en pakte daardoor toch nog een punt."

Omschrijven

Het was zeker niet de eerste keer in de afgelopen maanden dat Horner het woord "pech" gebruikte om een race van Verstappen te omschrijven. De Limburger viel dit jaar al zes keer uit in dertien races. Hij haalde op Monza pas voor de derde keer in de laatste zeven Grands Prix de finish.

"Ik weet niet wat we als team aan zijn pech kunnen doen, Misschien moeten we alle ladders en zwarte katten weghalen", zei Horner met een knipoog. "Max moet gewoon blijven doen wat hij nu doet en dan gaat hij ook een keer geluk hebben, dat weet ik zeker."

De Engelsman weet ook dat er in de zeven races die dit seizoen nog volgen genoeg circuits zijn die Red Bull goed moeten liggen, te beginnen met de Grand Prix van Singapore over twee weken.

"Wij zullen de rest van het seizoen elke Grand Prix benaderen als een FA Cup-finale", aldus Horner. "We staan in niemandsland in het kampioenschap, dus we kunnen er elke race vol voor gaan."

Achteraf

Verstappen zelf was direct na de race voor de camera van Ziggo Sport zeer teleurgesteld dat zijn race "verziekt" was door de botsing met Massa in ronde drie. Een paar uur na de Grand Prix gaf hij toe dat hij misschien iets te snel voorbij de Braziliaan wilde.

"Na afloop van de race vraag je je natuurlijk af of mijn inhaalpoging ook een ronde later had gekund", aldus de Limburger op Verstappen.nl. "Aan de andere kant wil je er zo snel mogelijk voorbij. Ik wilde buitenom en zag dat Massa mij geen ruimte gaf, maar toen was het al te laat om te reageren."

"Achteraf is het gemakkelijk om te zeggen dat ik een ronde had moeten wachten. Misschien had ik dat moeten doen. Maar op dat moment voelde ik dat ik ervoor kon gaan."

"Ik ben niet iemand die heel conservatief rijdt, zeker niet met mijn seizoen tot nu toe. Als je voor het kampioenschap vecht of voor plaats drie of plaats vier, is het anders racen. Als je eigenlijk niks te verliezen hebt, wil je zo snel mogelijk naar voren toe. Deze keer werkte het niet."