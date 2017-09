Verstappen zwaar teleurgesteld na 'verziekte race' in Italië

De 19-jarige Limburger kreeg al in de derde ronde een lekke band na een botsing met Felipe Massa. Verstappen probeerde de Williams-coureur in te halen met schade aan zijn auto tot gevolg.

"Vanaf dat moment was mijn race klaar", constateerde Verstappen na afloop bij Ziggo Sport. "Er valt weinig over te zeggen, ik kon niet binnendoor. Ik probeerde zo lang mogelijk door te rijden, maar dat is helaas niet gelukt."

Verstappen, die door een gridstraf vanaf plek twaalf startte op het circuit van Monza, moest op drie wielen bijna een volledige ronde afleggen. Hij haalde de pits en kon na een bandenwissel zijn weg vervolgen, maar moest dat doen op de twintigste plek.

Verziekt

Massa kreeg geen tijdstraf voor het incident, al kon Verstappen zich daar niet druk over maken. "Mijn race was al verziekt, dan maakt het me niet zoveel meer uit wat er met hem gebeurt. Als je zoveel tijd verliest, is het klaar."

Verstappen pakte nog wel een puntje door als tiende te eindigen, maar hecht daar geen waarde aan. "Het had veel beter gekund, maar nu was mijn race na de derde ronde al klaar."

Massa was zich van geen kwaad bewust na diens botsing met Verstappen. "Max had geen ruimte om me in te halen, dus ik zou niet weten wat ik fout heb gedaan", aldus de 36-jarige Braziliaan.

Verstappen, die vorige week bij de GP van België voortijdig uitviel wegens motorproblemen, vervolgt het Formule 1-seizoen op 17 september met de Grand Prix van Singapore.