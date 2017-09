Lekke band verpest GP Italië voor Verstappen, Hamilton leider in WK-stand

Door zijn zege komt Hamilton op 238 punten, Vettel heeft er 235. Er zijn nog zeven races te rijden dit seizoen.

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas werd tweede op Monza, voor Vettel, Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen. Het Italiaanse publiek zag zo hoe Ferrari de eerste twee plekken aan rivaal Mercedes moest laten.

Verstappen eindigde op de tiende plek, nadat hij al in de derde ronde door toedoen van Felipe Massa een lekke band kreeg. De Nederlander wist voor de zevende keer in dertien Grands Prix de finish te behalen.

Voor Hamilton was het zijn zesde zege van het seizoen. Vorige week was hij in België al de beste, waardoor hij de eerste coureur is die dit seizoen twee races op rij wint.

Gridstraffen

Verstappen had zaterdag tijdens de kwalificatie de tweede tijd genoteerd, maar door een gridstraf moest de coureur van Red Bull Racing als dertiende van start. Liefst negen coureurs kregen gridstraffen omdat ze updates hadden laten doorvoeren aan hun auto's.

Verstappen kende een goede start en rukte in de eerste ronde op naar de achtste plek. In de eerste bocht van de derde ronde ging het mis voor de jonge Nederlander, toen hij bij een poging om Massa in te halen een lekke band kreeg.

Verstappen moest op drie wielen bijna een volledige ronde afleggen. Hij haalde de pits en kon na een bandenwissel zijn weg vervolgen. De 19-jarige Limburger reed wel helemaal achteraan. De wedstrijdleiding onderzocht het incident tussen Verstappen en Massa, maar besloot geen maatregelen te nemen.

Hamilton kende van pole position een solide start en behield de leiding. Door de verregende kwalificatie mochten Lance Stroll (Williams) en Esteban Ocon (Force India) op respectievelijk de tweede en derde plek beginnen, maar al snel werden ze ingehaald door de snellere auto's van Bottas (Mercedes) en Vettel (Ferrari).

Gelapt

Ongeveer halverwege de race van 53 rondes werd Verstappen gelapt door Hamilton. De Limburger was inmiddels opgeklommen naar de zestiende plek. Na zijn tweede pitsstop viel hij terug naar de achttiende plaats.

In de 33e ronde maakte Hamilton zijn pitsstop, waardoor teamgenoot Bottas korte tijd aan de leiding reed. Nadat de Fin zijn bandenwissel liet uitvoeren, heroverde Hamilton de leiding weer.

In de achterhoede zette Verstappen zelfs even de snelste rondetijd van het veld neer. Langzaam maar zeker wist hij enkele plekken te veroveren.

In de slotfase pakte Verstappen de tiende plek van Kevin Magnussen af. De wedstrijdleiding onderzocht die inhaalmanoeuvre, omdat de Deen klaagde dat hij van de baan geduwd was. Maar ook in dit geval volgde er geen straf.