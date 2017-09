Formule 1-icoon Stewart vindt dat 'puppy' Verstappen geduld moet hebben

De 19-jarige Verstappen kent een vooralsnog bijzonder teleurstellend seizoen in dienst van Red Bull en zinspeelt regelmatig op een toekomst bij een team met een snellere en betrouwbaardere auto.

Stewart, die in de jaren 60 en 70 drie keer wereldkampioen werd, is van mening dat Verstappen zich bij zijn huidige situatie moet neerleggen en moet accepteren dat hij nog een jaar vastligt bij de Oostenrijkse renstal.

"Het is veel te vroeg om te denken aan 2019", zegt de 78-jarige Stewart in gesprek met de NOS. "Je moet je als coureur focussen op het heden en de toekomst negeren. Max heeft een contract dat hem volgend seizoen aan Red Bull bindt."

"Dan is het niet handig om opzichtig te flirten met Mercedes of Ferrari. Je moet nog een jaar met elkaar door. Bovendien: wie zegt dat Mercedes in 2019 nog steeds hét topteam is? Vroeg of laat gaan ze verliezen."

Stewart denkt daarom dat Verstappen zich niet moet blindstaren op een concurrerend team. "Misschien is McLaren over twee jaar onverslaanbaar of bouwt Red Bull de beste auto. Dus je moet nu vooral niet op het verkeerde paard wedden."

Puppy

Toch begrijpt Stewart de drang naar verbetering bij Verstappen. "Die ongeduldigheid herken ik wel. Het is jeugdige uitbundigheid. Dat verdwijnt vanzelf. Het is een rijpingsproces, het hoort bij volwassen worden."

"Hij was nog een puppy toen hij debuteerde. En puppy's plassen af en toe op het vloerkleed. Dat leren ze vanzelf af als je ze corrigeert. Ik bedoel: vergeet niet hoe jong hij is. Hij maakt af en toe een foutje, maar dat mag ook. En hij maakt er erg weinig."

"Af en toe is hij iets te ongeduldig, maar in grote lijnen doet hij het prima. Ik ben ontzettend enthousiast. Max is een aanstaand wereldkampioen: hij heeft alle ingrediënten in overvloed. We hebben in de Formule 1 lang op zo'n revelatie moeten wachten."

Geniaal

De doorbraak van Verstappen doet Stewart denken aan die van de huidige WK-leider en viervoudig kampioen, Sebastian Vettel. "De eerste Formule 1-zege van Vettel in 2008, hier in Monza, zette de sport op zijn kop."

"Een jonge knul die won in de stromende regen met een auto waar dat eigenlijk niet mee kon. Net zo sensationeel als de zege van Max in Spanje", aldus Stewart, die stelt dat Verstappen het niveau van de Duitser nadert. "Hij zit in de buurt van Vettel, Lewis Hamilton en Fernando Alonso."

"Er zijn maar twintig Formule 1-coureurs. Van die twintig zijn er doorgaans een stuk of zes echt heel erg goed. Van die zes zijn er maar drie uitzonderlijk en doorgaans is er maar een geniaal. Max kan dat worden."

Verstappen begint zondag, ondanks de tweede tijd in de kwalificatie, op de dertiende positie aan de Grand Prix van Italië. De race op Monza start om 14.00 uur.