Emotionele Hamilton bedankt Verstappen en Ricciardo voor recordpole

Voor Hamilton betekende het zijn 69e pole in zijn carrière. Hij brak daarmee het record van Michael Schumacher.

"Om het hier, op zo’n historisch circuit en in zo’n mooi land, te doen is geweldig. Ik ga het vanavond vieren met wat pasta", jubelde hij op de persconferentie.

"Ik vind het heel moeilijk om te beschrijven hoe ik me nu voel", vervolgde een geëmotioneerde Hamilton. "Als je jong bent en je ziet grootheden als Michael rijden, dan droom je ervan om op een dag te kunnen doen wat zij aan het doen zijn."

Verstappen

De 32-jarige Mercedes-coureur was ook blij met de goede tegenstand van Max Verstappen en Daniel Ricciardo. De Red Bull-coureurs eindigden als tweede en derde in de kwalificatie.

"Het is geweldig om de jongens van Red Bull hier te zien. Ze hebben het fantastisch gedaan", complimenteerde Hamilton Verstappen en Ricciardo. "Deze gasten hebben me er zeker hard voor laten werken en daar ben ik ze alleen maar dankbaar voor."

Hij hoopt dat het duo van Red Bull Racing ook tijdens de rest van dit seizoen kan meestrijden om de pole. "Deze jongens moeten vaker meevechten met Mercedes en Ferrari."

Hamilton zette de snelste tijd in zijn allerlaatste ronde neer. Hij verbeterde daarmee de tijd van Verstappen. "Toen ik over de streep kwam, wist ik niet of het genoeg was, al had ik wel het gevoel dat ik een goede ronde had gereden. 69 pole-positions, ik kan het niet geloven."

Chaotisch

De kwalificatie verliep vanwege de regen chaotisch. De sessie werd al na zes minuten stilgelegd door een crash van Romain Grosjean. Vervolgens duurde het ruim 2,5 uur voor de coureurs de baan weer op gingen.

"Het weer was voor ons allemaal erg lastig", aldus Hamilton. "Het was heel moeilijk om wat te zien op het circuit en het was lastig om de juiste lijn te vinden."

De Grand Prix van Italië gaat zondag om 14.00 uur van start. Verstappen zette de tweede tijd neer in de kwalificatie, maar wordt vanwege een gridstraf van twintig plaatsen teruggezet op de startopstelling.