Verstappen blij dat kwalificatie GP Italië in regen werd afgewerkt

"Dit is een goed resultaat", zei Verstappen na de kwalificatie in Monza, die in drijfnatte omstandigheden werd verreden. Het was even de vraag of de sessie nog wel op zaterdag werd verreden.

Verstappen was blij dat de coureurs gewoon in de regen de baan op konden. "Het was leuk om in de regen te rijden", zei hij op zijn website. "Als we morgen op een droge baan hadden moeten rijden had ik mij niet als tweede weten te kwalificeren."

De 19-jarige Limburger moest alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Brit van Mercedes dook in de laatste minuut nog onder de tijd van Verstappen. "Ik hoorde via de boordradio dat ik op pole positie stond en mijn engineer vertelde mij m’n sectortijden. Maar ik zei hem daarmee te stoppen en te vertellen wat Lewis aan het doen was. Hij was degene om te verslaan."

Dat dat uiteindelijk niet is gelukt, vindt Verstappen jammer. Maar desondanks is hij tevreden. "Om op een seconde achterstand te staan, met het pakket dat we hebben, is een erg goed resultaat."

Gridstraf

Door de gridstraf start Verstappen, die zijn teamgenoot Daniel Ricciardo nipt voorbleef, zondag ongeveer vanaf plek vijftien. Ook Ricciardo moet op de startopstelling naar achteren.

De tweede plek op de startopstelling van Verstappen wordt overgenomen door Lance Stroll (Williams), die achter Hamilton en het Red Bull-duo de vierde tijd klokte. Ook Esteban Ocon (Force India) profiteert en begint als derde.

"We hebben geen geweldige startpositie, maar qua racesnelheid kunnen we ons zeker opwerken tot in de punten", zei Verstappen. "Het is alleen jammer voor mij dat Williams en Force India zo ver naar voren staan, daardoor zullen ze in de eerste ronden veel tijd winnen."

De Grand Prix van Italië begint om 14.00 uur.