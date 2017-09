Verstappen rijdt naar tweede tijd in kwalificatie GP Italië, pole Hamilton

De kwalificatie verliep vanwege de regen chaotisch. De sessie werd al na zes minuten stilgelegd door een crash van Romain Grosjean. Vervolgens duurde het ruim 2,5 uur voor de coureurs de baan weer op gingen.

Verstappen wist dat een hoge startpositie er bij voorbaat niet in zou zitten. Omdat hij verschillende motoronderdelen heeft laten verwisselen, start de coureur van Red Bull Racing ongeacht zijn goede kwalificatie vanuit het achterveld.

In de laatste sessie reed Hamilton in een ultieme poging naar een tijd van 1.35,554, waarmee de Mercedes-coureur Verstappen van de eerste plaats stootte. Lance Stroll start zondag naast hem op de voorste rij. De Canadees was vierde, achter Verstappen en Daniel Ricciardo. Zij worden echter teruggezet.

Hamilton is door de 69e pole position uit zijn loopbaan nu alleen recordhouder op dat vlak. Hij evenaarde vorige week in België Michael Schumacher.

Esteban Ocon (Force India) reed in de laatste sessie naar plek vijf en begint zondag vanaf de derde stek. Hij vindt naast zich Valtteri Bottas (Mercedes). Kimi Raikkonen klokte de zevende tijd, voor zijn Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel. Felipe Massa (Williams) en Stoffel Vandoorne (McLaren) sloten de top tien af.

Grosjean

De crash van Grosjean zorgde al na zes minuten voor lang oponthoud. De Fransman reed op het lange rechte stuk door een plas, verloor de controle over zijn Haas en belandde in de muur.

De organisatie bleef de herstart van de kwalificatie vervolgens met een kwartier uitstellen omdat de veiligheid van de coureurs niet gegarandeerd kon worden.

Na een onderbreking van een dikke twee uur werd besloten om de baan schoon te blazen en te vegen. Daardoor kon de kwalificatie met een flinke vertraging alsnog worden hervat.

Regenbanden

Verstappen was vervolgens de eerste die de baan op reed. Dat deed hij op de regenbanden. In de slotfase stapte hij net als de overige coureurs over op intermediates, maar de baan bleek daar aanvankelijk nog te nat voor.

Voor Kevin Magnussen (Haas), Jolyon Palmer (Renault), Marcus Ericsson (Sauber, Pascal Wehrlein (Sauber) en de gecrashte Grosjean bleek de eerste sessie het eindstation.

In de tweede sessie bleken de intermediates uiteindelijk wel de snelste banden. Sergio Perez (Force India), Nico Hulkenberg (Renault), Fernando Alonso (McLaren) en de Toro Rosso-coureurs Daniil Kvyat en Carlos Sainz wisten zich niet voor de laatste sessie te plaatsen.

De derde vrije training was eerder op zaterdag vanwege het weer flink ingekort. De meeste coureurs zetten niet eens een tijd neer omdat de baan te nat was.

De Grand Prix van Italië gaat zondag om 14.00 uur van start.