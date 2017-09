Verstappen zet geen tijd neer in verregende derde training op Monza

De organisatie besloot de start van de laatste trainingssessie liefst 44 minuten uit te stellen vanwege de hevige regenval in het noorden van Italië.

Na drie inspecties van de safety car werd na ruim een halfuur alsnog groen licht gegeven voor de derde en laatste vrije training.

In de verkorte training liet Max Verstappen zich als een van de eersten zien op het natte wegdek. De Nederlander dook na een eerste inspectierondje, zonder een tijd neergezet te hebben, meteen al weer de pits in met zijn Red Bull.

Vettel

Dat gold ook voor zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo en de beide Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

De Duitse WK-leider Sebastian Vettel liet zich in de slotminuten nog wel even zien, maar noteerde ook geen tijd. Ook de andere Ferrari, die van Kimi Raikkonen, reed geen volledige ronde.

Installatieronde

"We hebben alleen een installatieronde gereden, als voorbereiding op de kwalificatie", zei Verstappen na afloop op zijn eigen website. "Dat de rest van de training in het water is gevallen, maakte voor ons programma niet uit. Dat was al ingecalculeerd."

In totaal voltooiden slechts zeven coureurs een volledige ronde. Felipe Massa slaagde er met 1.40,660 in de scherpste tijd te klokken in zijn Williams.

Zaterdag om 14.00 uur volgt de kwalificatie op Monza. Zondag op datzelfde tijdstip is de Grand Prix van Italië.