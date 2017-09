Renault zegt Verstappen en Red Bull extra technische steun toe

"Verstappen en Ricciardo hebben vanaf dit weekend meer technische steun van Renault", onthult Renault-baas Cyril Abiteboul in gesprek met de NOS. "We hebben daar echt een paar topmensen in hun garage geparkeerd. We moeten af van dat Max versus Renault-gedoe."

De Fransman kan echter niet garanderen dat de Red Bulls niet meer met problemen te maken krijgen. "Maar wel beloof ik dat we alles doen om te voorkomen dat het nog een keer mis gaat. We weten zeker dat de problemen die Max heeft gehad niet terugkeren. Alles is aangepakt, ook het probleem dat hem nekte in Spa."

Renault was volgens Abiteboul verantwoordelijk voor slechts drie van de zes van uitvalbeurten van Verstappen dit seizoen. De Nederlander is al toe aan zijn vijfde motor en start zondag met een gridstraf van vijftien plaatsen op Monza.

"Twee keer had het te maken met het chassis en een keer betrof het een botsing", aldus Abiteboul. "Tuurlijk, het zijn er drie te veel. We wisten dat het seizoen uitdagend zou worden met de nieuwe motoren. Die zijn ontzettend gecompliceerd en bestaan uit extreem veel onderdelen die allemaal heel moeten blijven."

Pech

Abiteboul noemt het niettemin "toeval" dat Verstappen meer problemen ondervindt dan de andere coureurs met een Renault-motor. "Pure pech, het lag niet aan hem. Hij heeft veel meer tegenslag gehad dan de andere vijf. Max vraagt niet te veel van de krachtbron. Het heeft dus niets met zijn rijstijl te maken."

"We kijken wel grondig naar de problemen die hij heeft gehad. We willen bijvoorbeeld zeker weten dat er geen verband is tussen zijn uitvalbeurt in Canada en in België. Dat weten we nu. Er is geen link", aldus Abiteboul, die denkt dat de motoren van Renault in 2018 net zo betrouwbaar zullen zijn als die van Ferrari en Mercedes.

Toch wil hij alle toezeggingen geen knieval noemen. "Maar ik denk dat Red Bull wel moet beseffen dat we heel ver gaan om dingen te verbeteren. Ik denk dat weinig fabrikanten dat voor een klantenteam zouden doen. Want vergeet niet: Red Bull is een klant. Wij doen er alles aan hen tevreden te stellen."

"Als dat niet goed genoeg is, hebben ze maar één alternatief. Dan zullen ze hun eigen motor moeten bouwen. Net als Mercedes en Ferrari. Dat is een kwestie van prioriteiten stellen, maar dat vergt wel een investering van 150 miljoen."