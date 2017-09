Verstappen hoopt op veel inhaalacties na gridstraf in Italië

"Dat zagen we aankomen", zegt Verstappen op zijn eigen website. "Omdat het geen grote verrassing was, is het makkelijker om te accepteren."

Verstappen werd bestraft omdat zijn auto op het circuit van Monza een nieuwe verbrandingsmotor en een nieuwe hybridesysteem (MGU-H) krijgt. Voor beide onderdelen geldt dat hij al aan zijn vijfde van dit seizoen toe is.

Ondanks de straf is Red Bull Racing niet van plan om het weekend in Italië anders op te bouwen, zegt Verstappen na de eerste twee vrije trainingen. "Ik had een normaal programma vandaag."

Het circuit van Monza is bij uitstek geschikt voor de auto's die een hoge topsnelheid kunnen halen, zoals Mercedes. De Red Bull van Verstappen schiet op dat punt tekort.

"Omdat Monza toch al niet gunstig voor ons is, hebben we hier de motor gewisseld", legt Verstappen uit. "De volgende race in Singapore ligt ons beter, dus daar willen we geen risico's lopen op gridstraffen. Hopelijk kunnen we de rest van het seizoen zonder penalty's uitrijden."

Positief

De Limburger kijkt ondanks de straf positief vooruit. "We starten zondag iets verder achteraan. We zullen het wel zien in de race. Hopelijk kan ik genieten van veel inhaalacties."

Over zijn auto is Verstappen na afloop van de tweede vrije training, waarin hij als vijfde eindigde, tevreden. "De auto voelde oké. Natuurlijk is de afstelling altijd te verbeteren, maar qua snelheid staan we waar we verwacht hadden te eindigen."

Verstappen werd in de eerste vrije training zesde, omdat hij nipt langzamer was dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. In beide trainingen waren de Mercedessen en de Ferrari's duidelijk sneller dan het duo van Red Bull Racing.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië begint zaterdag om 14.00 uur, 24 uur later start de race.