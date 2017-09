Verstappen zet vijfde tijd neer in tweede vrije training op Monza

Valtteri Bottas noteerde in de tweede vrije training met 1.21,406 de snelste tijd van de dag. Zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton, eerder de beste in de eerste vrije training, eindigde nu in 1.21,462 als tweede.

Vlak achter het Mercedes-duo volgden de Ferrari's van Sebastian Vettel (1.21,546) en Kimi Raikkonen (1.21,804).

Verstappen gaf met 1.22,409 een seconde toe op Bottas. Hij was wel sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die met een tijd van 1.22,752 zesde werd. Stoffel Vandoorne, Fernando Alonso (beiden McLaren-Honda), Esteban Ocon (Force India) en Felipe Massa (Williams) maakten de top tien vol.

Voor Toro Rosso-coureur Carlos Sainz zat de tweede vrije training er na zestig van de negentig minuten al op. Niet voor het eerst dit seizoen ging een Renault-motor kapot. De Spanjaard moest zijn rokende Toro Rosso langs de kant van het circuit parkeren.

Verstappen eindigde in de eerste vrije training als zesde, omdat hij nipt langzamer was dan Ricciardo. Toen waren de Mercedessen en de Ferrari's ook duidelijk sneller dan het duo van Red Bull Racing.

Geschikt

Het circuit van Monza is het snelste circuit op de Formule1-kalender en dus bij uitstek geschikt voor de auto's die een hoge topsnelheid kunnen halen, zoals Mercedes. De Red Bull van Verstappen schiet op dat punt tekort.

De 19-jarige Limburger zal zondag in de race achteraan beginnen, omdat hij een gridstraf van vijftien plaatsen heeft gekregen. Red Bull heeft twee onderdelen van de motor van Verstappen vervangen.

Er zijn meer coureurs die een straf hebben gekregen in Italië. Fernando Alonso (McLaren-Honda) moet liefst 35 plaatsen achteruit. Ricciardo krijgt een gridstraf van twintig plaatsen en Sainz zal tien plaatsen achteruit moeten.

Ferrari aast zondag op de zege in de thuisrace, iets dat voor het laatst gebeurde in 2010. De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië begint zaterdag om 14.00 uur, 24 uur later start de race.