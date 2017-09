Verstappen krijgt definitief gridstraf van vijftien plaatsen op Monza

Verstappen krijgt op het circuit van Monza een nieuwe verbrandingsmotor en een nieuw hybridesysteem (MGU-H). Voor beide onderdelen geldt dat de 19-jarige Limburger al aan zijn vijfde van dit seizoen toe is.

Elke motor van een Formule 1-auto bestaat uit zes componenten. Van al deze zes onderdelen mag een coureur er in het hele seizoen vier verbruiken zonder straf. Bij elke vervanging daarna volgt een sanctie.

Verstappen zal ondanks zijn straf niet helemaal achteraan hoeven te starten in Italië, omdat hij niet de enige coureur is die dit weekend naar achteren wordt gezet op de grid.

Fernando Alonso (McLaren-Honda) moet liefst 35 plaatsen achteruit omdat hij toe is aan zijn zevende motor en zijn negende generator, Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, krijgt een gridstraf van twintig plaatsen en Toro Rosso-coureur Carlos Sainz zal tien plaatsen teruggezet worden.

Motorproblemen

Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing kondigde afgelopen zondag na de Grand Prix van België al aan dat Verstappen een straf te wachten stond omdat er motoronderdelen van zijn auto vervangen moesten worden.

De Nederlandse coureur viel in zijn 'thuisrace' al snel uit door motorproblemen. Het was de zesde keer in twaalf races dit jaar dat Verstappen de finish niet haalde.

Verstappen sprak donderdag nog de hoop uit dat gridstraffen snel verdwijnen uit de Formule 1. Daarmee reageerde hij op de woorden van F1-directeur Ross Brawn die donderdag gridstraffen niet eerlijk noemde omdat de coureur en in mindere mate het team wordt gestraft voor technische problemen.

Het circuit van Monza is bij uitstek geschikt voor de auto's die een hoge topsnelheid kunnen halen, zoals Mercedes. De Red Bull van Verstappen schiet op dat punt tekort. De kwalificatie van zaterdag begint om 14.00 uur in Italië en 24 uur later start de race.